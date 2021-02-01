Михаил Ефремов подал жалобу на своего бывшего адвоката

Актер Михаил Ефремов, по вине которого произошло смертельное ДТП в Москве, подал жалобу на своего бывшего адвоката Андрея Алешкина. Заявление поступило в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга.

По информации ТАСС, Ефремов обвинил своего бывшего защитника в заключении договора обманным путём и самопиаре. В частности, актер уверен, что своими действиями Алешкин вредил его репутации: Алёшкин убедил своего подзащитного, что будет добиваться помилования. Но участвовать в этом виновник ДТП не разрешал, а договор подписал даже не читая.

Андрей Алешкин уже подтвердил данный инцидент: