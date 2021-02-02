Реставраторы при демонтаже креста, установленного на куполе храма, внутри нашли записку, оставленную прежними мастерами. Послание датируется 1986 годом.
О находке сообщили на сайте Администрации Ленобласти. В послании реставраторы указали технические характеристики элемента собора:
«Сей крест имеет высоту семь метров. В марте 1986 года крест был снят. Весь крест и шар были позолочены. Золота пошло 28 книжек по 60 листов».
Также в записке указано, что общий вес конструкции составляет порядка 400 килограммов.
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02.02.2021 111