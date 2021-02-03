«Леноблохота» арендует три стояночных места в Шлиссельбурге за 480 тысяч рублей

Управлением по охотничьему хозяйству Ленинградской области на 10 февраля назначено проведение электронного аукциона на аренду стоянки для транспорта «Леноблохоты».

Стоимость контракта – 480 тысяч рублей. Деньги выделят из бюджета Ленинградской области.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен обеспечить три стояночных места для снегохода Yamaha, катера SкуВоаt и квадроцикла с прицепами в Шлиссельбурге. Контракт будет действовать с марта 2021 года по октябрь 2023 года включительно.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что администрация Тосненского района закупит портьеры и кресла почти за 2 млн рублей.