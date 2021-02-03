На сцене театра «На Литейном» представят пьесы финалистов ежегодного конкурса «Первая читка»

Пьесы, ставшие финалистами ежегодного конкурса «Первая читка», можно будет увидеть с 7 по 9 февраля на сцене ленинградского областного театра «На Литейном».

Будут представлены девять пьес, их зачитают молодые режиссеры — выпускники мастерских Москвы и Петербурга при участии актеров театра «На Литейном». Вход свободный, ограничения действует только на количество мест в зале.

Более подробная информация на сайте Всероссийского театрального фестиваля «Пять вечеров» имени Александра Володина.