На сцене театра «На Литейном» представят пьесы финалистов ежегодного конкурса «Первая читка»

Пьесы, ставшие финалистами ежегодного конкурса «Первая читка», можно будет увидеть с 7 по 9 февраля на сцене ленинградского областного театра «На Литейном».
Будут представлены девять пьес, их зачитают молодые режиссеры — выпускники мастерских Москвы и Петербурга при участии актеров театра «На Литейном». Вход свободный, ограничения действует только на количество мест в зале.
Более подробная информация на сайте Всероссийского театрального фестиваля «Пять вечеров» имени Александра Володина.
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