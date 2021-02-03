В Кингисеппе мужчина обокрал продуктовый магазин, а после с ножом напал на прибывший наряд росгвардии

В Кингисеппском районе Ленобласти 3 февраля задержали преступника, обокравшего местный продуктовый магазин. Сотрудникам вневедомственной охраны, прибывшим на место преступления, злоумышленник угрожал ножом.

О происшествии сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. 3 февраля, примерно в 10:30 утра на пульт дежурной бригады поступил сигнал с тревожной кнопки одного из продуктовых магазина города.

Прибыв к магазину, наряд Росгвардии обнаружили кражу продуктов местным жителем. Увидев сотрудников полиции, мужчина достал нож и начал им угрожать. В результате преступника разоружили и доставили в отдел полиции.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося, на место преступления выезжала следственно-оперативная группа.