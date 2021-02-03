Для уборки трех зданий администрации Ленобласти выделят 23 млн рублей

Для содержания в чистоте правительственных зданий Ленинградской области в 2021 году потребуется больше 20 млн рублей. Контракт опубликовали на сайте госзакупок.

Исходя из данных с сайта госзакупок, 12 февраля завершится конкурс на клининг трех административных зданий правительства Ленобласти. Также контракт предполагает уборку прилегающей территории. Стартовая цена договора подряда составит 23 миллиона рублей.

Поддерживать чистоте подрядчику необходимо будет в зданиях по адресам: улица Смольного, 3; Суворовский проспект, 67 и площадь Растрелли, 2. В обязаннаости исполнителя войдет влажная уборка и дезинфекция, сбор снега и мусора на прилегающей территории.