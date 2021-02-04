Петербургский книжный салон пройдет в этом году на Дворцовой площади

XVI Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдёт в этом году на Дворцовой площади, сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

«XVI Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдёт с 26 по 29 мая 2021 года на Дворцовой площади. Горожане и гости Санкт-Петербурга смогут отпраздновать 318-й день рождения любимого города, погрузившись в атмосферу книжного праздника в самом его сердце», — говорится в сообщении.

Ранее книжный салон проводился на Манежной площади. В рамках него традиционно проходят встречи с писателями, автограф-сессии, творческие встречи, конкурсы для взрослых и детей.

«Очень надеюсь, что эпидемическая обстановка в этом году позволит состояться красивому амбициозному проекту правительства Санкт-Петербурга и Российского книжного союза. Проведение салона возродит живое общение для выработки совместных стратегий по поддержке книжной культуры, книгоиздания и литературного сообщества», – отметил председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол, слова которого приводятся в сообщении.

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Международный книжный салон проводится в Санкт-Петербурге с 2006 года. В прошлом году из-за пандемии коронавируса он проходил в онлайн-формате.