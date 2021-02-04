Ленинградский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для малыша черной макаки

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградском зоопарке объявили конкурс на имя для детеныша черной макаки, который родился под Новый год, 27 декабря, у пары Жоржа и Черри.

В зоопарке отмечают, что детеныш необычно любознательный, бойкий и активный. В своем месячном возрасте он вовсю бегает по вольеру и пытается самостоятельно пробовать пищу, в то время как обычно детеныши очень долго не отходят от матери. Для четы Черри и Жоржа это уже второй “ребенок”. Старшая Ная родилась в мае 2019 года.

Для участия в конкурсе, посетители зоопарка должны до 18 февраля оставить свое предложение и контакты для связи в специальном ящике у вольера. В идеале имя должно соответствовать активному характеру мальчика. Итоги конкурса объявят 20 числа.

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