Генпрокуратура предъявила окончательное обвинение виновникам обрушения кровли спортивно-концертного комплекса 31 января 2020 года, повлекшем за собой гибель рабочего.

Директору ООО «Техснаб» Сергею Акименко и работникам Николаю Иванову и Дмитрию Смирнову предъявили обвинение в нарушении правил безопасности, повлекшем за собой обрушение СКК в Петербурге и гибель рабочего, сообщила Генпрокуратура РФ. Обвиняемые вину признали, и были отпущены под подписку о невыезде.

Следствие выяснило, что Акименко поручил Иванову и Смирнову организовать работы по демонтажу кровли СКК и найти для этого персонал. Те поручили разобрать конструкцию уроженцу Карелии Матвею Кучерову, трудовой договор с которым заключать не стали, а также не провели инструктаж по безопасности ведения работ.

31 января 2020 года Кучеров во время демонтажа покинул монтажную люльку и начал работать с внешней стороны здания. В этот момент частично обрушилась стена, и увлекла за собой молодого рабочего, который упал с 40-метровой высоты и погиб.

Уголовное дело направили в Московский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу, сообщили Невские новости.

Произошедшая катастрофа попала на видеозапись.