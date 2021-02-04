Каждому пятому петербуржцу не хватает зарплаты на основные нужды

В Петербурге только 39% работников довольны своей зарплатой. Им хватает средств, чтобы покрыть все свои нужды.

Другие 37% в целом довольны, а вот каждый пятый, – жалуется на нехватку денег. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса hh.ru. Чаще всех на нехватку зарплаты сетуют рабочий и административный персонал, представители транспортной сферы. А вот среди тех, кому заработной платы хватает на все, преобладают сотрудники банков, IT-специалисты и строители.

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Почти половина опрошенных призналась, что им не хватает более 20 тысяч рублей в месяц, а каждому третьему для полноценных трат — 15-20 тысяч. При этом, оказавшись в тяжелом финансовом положении, петербуржцы в первую очередь урезают траты на одежду, путешествия и досуг.