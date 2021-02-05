В Петербурге мужчину задержали за организацию заказного убийства. В качестве «наёмного убийцы» выступил сотрудник МВД.

В Петербурге предотвратили «заказное убийство». Об этом рассказала 5 февраля пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. Петербуржец решил убить человека, к которому испытывал неприязнь. 28 января он на Никольской площади встретился с «наемным убийцей», в роли которого выступил сотрудник ГУ МВД РФ.

Подозреваемый заплатил исполнителю 5 тыс долларов США и передал пистолет с прибором бесшумной стрельбы и боеприпасы. 2 февраля 2021 года «наемный убийца» позвонил заказчику и отчитался о якобы совершенном убийстве. Через несколько дней на Никольской площади во время личной встречи заказчик убийства был пойман. Сейчас решается вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказала о мотивах обвиняемого. Несостоявшийся заказчик мечтал убить юриста-специалиста по делам о банкротстве, так как испытывал к нему личную неприязнь. Некоторое время назад юрист выиграл в суде процесс, из-за которого бизнесмен лишился своего состояния и недвижимости.

Намеченная жертва была под охраной полицейских. О спецоперации не знала даже жена потерпевшего, которая даже подала заявление о его пропаже, сообщили Невские новости.