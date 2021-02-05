В Ленобласти уничтожили более 500 кг бельгийских “санкционный” груш — фото, видео

На одной из плодоовощных баз Петербурга специалисты Россельхознадзора провели рейд и обнаружили товары, запрещенные к ввозу в Россию.
А именно 512 килограммов свежих груш из Бельгии. Согласно этикетке, груши предназначались для реализации на территории республики Беларусь и направлялись из Эстонии. Кроме того, товар не имел сопроводительных документов, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото и видео: Россельхознадзор по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Весь изъятый товар был уничтожен в Ленобласти.
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25.01.2021 409