В Петербурге изъяли 400 кг санкционной молочной продукции

Петербургские таможенники в ходе рейда на одном из рынков города обнаружили 380 кг «молочки», запрещенной к продаже. Также ими были найдены порядка 5 тысяч «безакцизных» пачек сигарет.

Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Запрещенные продукты были найдены в одной из торговых точек «Южного» рынка . О результатах рейда сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Среди «санкционки» были найдены сыры и масло весом порядка 380 килограммов. Продукция была завезена из Германии, Финляндии, Италии, Франции, Эстонии, Нидерландов и других Европейских стран. Товар изъяли сотрудники Россельхознадзора.

На другой торговой точке таможенники зафиксировали хранение и продажу сигарет пяти зарубежных марок. Всего было изъято 5 700 пачек.