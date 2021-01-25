В Петербурге изъяли 400 кг санкционной молочной продукции

Петербургские таможенники в ходе рейда на одном из рынков города обнаружили 380 кг «молочки», запрещенной к продаже. Также ими были найдены порядка 5 тысяч «безакцизных» пачек сигарет.
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Запрещенные продукты были найдены в одной из торговых точек «Южного» рынка . О результатах рейда сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Среди «санкционки» были найдены сыры и масло весом порядка 380 килограммов. Продукция была завезена из Германии, Финляндии, Италии, Франции, Эстонии, Нидерландов и других Европейских стран. Товар изъяли сотрудники Россельхознадзора.
На другой торговой точке таможенники зафиксировали хранение и продажу сигарет пяти зарубежных марок. Всего было изъято 5 700 пачек.
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15.01.2021 232