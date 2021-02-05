В Старой Слободе новые очистные сооружения будут готовы к лету

Ввод КОС благоприятно скажется на экологических показателях Рощинского озера.

Сооружения будут качественно очищать сточные воды, поступающие из деревни Старая Слобода и Свято-Троицкого Александро-Свирского мужского монастыря.

Работы на объекте идут четко по графику.

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Также в Ленобласти проходит запуск современных станций водоподготовки. В этом году они заработают в поселках Аврово и Иссад Волховского района, Луге-3, Почап, Тесово-4 и деревни Выскатка. Напомним, что в начале августа 2017 года ГУП «ЛенОблВодоканал» приобрел официальный статус ресурсоснабжающей организации и объединил предприятия водохозяйственного комплекса. До конца 2020 года стартует работа в Ломоносовском и Кингисеппском районах, а также в поселениях Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Киришского, Тосненского районов