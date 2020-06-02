Питьевую воду, соответствующую всем нормативам, жители Лужского и Сланцевского районов смогут получить уже в конце лета 2020 года

Договор на поставку современных станций водоподготовки уже заключил ГУП «Леноблводоканал». Запуск станций, которые специально разработаны и приспособлены для малых населенных пунктов, произойдет в июле текущего года. Отметим, что в отличии от очистных сооружений они не требуют затрат времени и ресурсов на проектирование и строительство.

В этом году современные станции водоподготовки также заработают в поселках Аврово и Иссад Волховского района.

Вам будет интересно В Торошковичах ГУП «Леноблводоканал» приступил к строительству водопровода Работы, в ходе которых в деревне Лужского района планируется проложить почти 10 километров новых водопроводных труб, выполняет ГУП «Леноблводоканал» в... 19.05.2020 309

Напомним, что в начале августа 2017 года ГУП «ЛенОблВодоканал» приобрел официальный статус ресурсоснабжающей организации и объединил предприятия водохозяйственного комплекса. Компания уже работает в Волховском, Лодейнопольском, Подпорожском, Лужском, Сланцевском, Тихвинском, Выборгском, Бокситогорском, Приозерском, а также в городах Шлиссельбург и Коммунар, Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района.

К тому же, теперь в «Леноблводоканале» работы по благоустройству, в том числе асфальтирование, будут выполняться максимум в течение трех суток после устранения аварии. А специалисты «Леноблводоканала» совместно с сотрудниками МЧС дважды в год проводят обследование всех пожарных гидрантов и пожарных колонок в районах работы предприятия.