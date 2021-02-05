В Калининском районе Петербурга таможенники изъяли 10 тонн овощей

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления проверили одну из торгово-розничных баз Северной столицы. В результате рейда проверку не прошли томаты, огурцы и шампиньоны.

Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

О результатах проверочных мероприятий поделилась пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. В ходе осмотра таможенники и сотрудники Роспотребнадзора в одном из помещений продуктовой базы нашли томаты, огурцы и шампиньоны без маркировки о стране происхождения товара.

В результате было возбуждено административное дело по статье 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем требований технических регламентов к продукции). Общий вес найденных немаркированных товаров составляет 10 194 килограмма.