В Петербурге прокуратура накрыла подпольный игорный клуб — фото

В Василеостровском районе Северной столицы в пятницу, 5 февраля правоохранители закрыли незаконный игорный клуб. В момент рейда в заведении находилось порядка 20 человек.

Фото: издание "Фонтанка" Фото: издание "Фонтанка" Фото: издание "Фонтанка" Фото: издание "Фонтанка" Фото: издание "Фонтанка" Фото: издание "Фонтанка"

О проведенных оперативных мероприятиях на Васильевском стало известно изданию «Фонтанка». Помещение, задействованное под азартные игры, располагалось на первом этаже в доме № 21 по 6-й линии Васильевского острова. Площадь «игровой» зоны составляло 250 квадратных метров.

Подпольную игровую зону обнаружили сотрудники прокуратуры и следственного отдела по Василеостровскому району Санкт-Петербурга. В помещении в момент рейда находилось порядка 20 посетителей клуба.

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Какие именно азартные игры устраивались в заведении и сколько удалось заработать организаторам пока не сообщается.