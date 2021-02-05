В Петербурге прокуратура накрыла подпольный игорный клуб — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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В Василеостровском районе Северной столицы в пятницу, 5 февраля правоохранители закрыли незаконный игорный клуб. В момент рейда в заведении находилось порядка 20 человек. 

В Петербурге прокуратура накрыла подпольный игорный клуб - фото прокуратура, подпольный клуб, Петербург, игорный бизнес, Василеостровский районФото: издание "Фонтанка"
В Петербурге прокуратура накрыла подпольный игорный клуб - фото прокуратура, подпольный клуб, Петербург, игорный бизнес, Василеостровский районФото: издание "Фонтанка"
В Петербурге прокуратура накрыла подпольный игорный клуб - фото прокуратура, подпольный клуб, Петербург, игорный бизнес, Василеостровский районФото: издание "Фонтанка"
В Петербурге прокуратура накрыла подпольный игорный клуб - фото прокуратура, подпольный клуб, Петербург, игорный бизнес, Василеостровский районФото: издание "Фонтанка"
В Петербурге прокуратура накрыла подпольный игорный клуб - фото прокуратура, подпольный клуб, Петербург, игорный бизнес, Василеостровский районФото: издание "Фонтанка"
В Петербурге прокуратура накрыла подпольный игорный клуб - фото прокуратура, подпольный клуб, Петербург, игорный бизнес, Василеостровский районФото: издание "Фонтанка"

О проведенных оперативных мероприятиях на Васильевском стало известно изданию «Фонтанка». Помещение, задействованное под азартные игры, располагалось на первом этаже в доме № 21 по 6-й линии Васильевского острова. Площадь «игровой» зоны составляло 250 квадратных метров.

Подпольную игровую зону обнаружили сотрудники прокуратуры и следственного отдела по Василеостровскому району Санкт-Петербурга. В помещении в момент рейда находилось порядка 20 посетителей клуба.

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В Петербурге прокуратура накрыла подпольный игорный клуб - фото прокуратура, подпольный клуб, Петербург, игорный бизнес, Василеостровский район
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20.01.2021 397

Какие именно азартные игры устраивались в заведении и сколько удалось заработать организаторам пока не сообщается.

 

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