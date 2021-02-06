В Мге неизвестный совратил двух несовершеннолетних воспитанников интерната

В поселке Мга Ленинградской области мужчина с помощью мессенджера вёл интимную переписку с двумя 13-летними подростками. В полицию об этом сообщила воспитатель интерната.
О совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних поделились 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. В пятницу, 5 февраля в полицию обратилась 40-летняя женщина, работающая воспитателем школы для детей с нарушениями зрения.
Педагог сообщила, что неизвестный мужчина через приложение Telegram совершал развратные действия в отношении двух 13-летних подростков, ведя с ними инитимную переписку.
На данный момент решается вопрос о передаче материалов случившегося в СУ СК по Кировскому району.
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05.02.2021 182