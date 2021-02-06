Самолет из Петербурга в Москву не может улететь из-за пассажира, отрицающего существование Covid-19

В аэропорте Пулково рейс по направлению Санкт-Петербург- Москва уже как 40 минут не может вылететь. Причиной задержки стал пассажир, отказавшийся надевать медицинскую маску.

Об инциденте на борту сообщил другой пассажир самолета. Видеоматериал появился в Telegram-канале портала 78.ru. Для разрешения сложившейся ситуации на борт были вызваны сотрудники полиции.

Информацию уже подтвердили в «Воздушных воротах Северной столицы». Время вылета борта станет известно позднее. Исходя из последних данных, ковид-диссидента задержали.