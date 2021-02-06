Кировская больница сократит количество коек для больных коронавирусом

Педиатрическое отделение больницы города Кировска в Ленобласти возвращается к работе в штатном режиме. 30 коек медучреждения освободят для больных детей.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти. Пациентов без коронавируса начнут принимать уже с 15 февраля. Ранее это отделение было задействовано под лечение коронавирусных больных.

В связи с уменьшением кисла заболевших Covid-19, три десятка коек задействуют под другие цели. Сейчас в отделении больницы помещения обрабатывают согласно требованиям Роспотребнадзора.