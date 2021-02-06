В Приморском районе Петербурга неизвестный отправил анонимное сообщение о минировании отдела полиции на Беговой. Взрывных устройств не нашли.

Вечером в пятницу, 5 февраля, на номер 112 поступила СМС о том, что в отделе полиции на Беговой улице заложена бомба. Отдел с прилегающей территорией осмотрели и никаких следов взрывных устройств найдено не было. В тот момент на своих рабочих местах находились 11 специалистов и служебный пес по кличке Георгий.

Владельца номера установить не удалось, по данному факту проводится проверка, сообщили Невские новости.