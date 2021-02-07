«Поезд Победы» покидает Ленобласть

Экспозицию передвижного музей «Поезд Победы» во время его путешествия по Ленинградской области посетили 14 164 человека.

«Поезд Победы» делал остановки в Выборге, Луге, Гатчине, Кингисеппе и Тихвине. Для людей, проживающих в Волхове и Сланцах, были организованы специальные слоты. В роли гидов выступали участники всероссийской акции «Волонтеры Победы».

Александр Дрозденко направил официальное письмо в адрес президента России с просьбой вернуть «Поезд Победы» в Ленинградскую область в связи с популярностью музея на колесах. Также виртуальную экспозицию можно посмотреть на сайте ПоездПобеды.рф.

Ранее ivbg.ru публиковал эксклюзивный фоторепортаж ivbg.ru из мобильного музея «Поезд Победы» в Выборге.