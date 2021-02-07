Иммунолог допустил отмену масочного режима в России в апреле

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал РБК, что отмена масочного режима может случиться уже в апреле 2021 года.

«Прогнозы пока делать сложно. Но я думаю, что в апреле, может быть, мае будет отмена масочно-перчаточного режима за отсутствием необходимости», – сообщил Владимир Болибок

Все будет зависеть от возможных всплесков COVID-19 и количества тяжелых больных. Однако, по мнению Владимира Болибока, в отдельных учреждениях масочный режим будет вводиться на постоянной основе.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, где 7 февраля зафиксированы 207 новых случаев COVID-19 в Ленинградской области.