Ресторанный гид Michelin может появиться в Петербурге

Как сообщают «Невские Новости», справочника, на который ориентируются путешественники-гурманы по всему миру, ожидают в России с 2019 года.

Петербургские власти также ведут переговоры по этому поводу, однако из-за COVID-19 точных сроков нет. По мнению председателя городского комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, Санкт-Петербург привлекателен для туристов из разных городов и стран за счет своей многогранности.

«Одна из таких ярких граней – это петербургская кухня. Благодаря географическому положению, особому менталитету жителей и истории нашего города появилось абсолютно уникальное гастрономическое направление», – отметил Сергей Корнеев

Корнеев подчеркнул, что власти находятся на связи с оргкомитетом «Красного гида» Michelin и полностью готовы для встречи.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что семье умершей от COVID-19 матери 10 детей выделили участок в Ленинградской области.