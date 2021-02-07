Семье умершей от COVID-19 матери 10 детей выделили участок в Ленобласти

Александр Дрозденко помог семье умершей 4 февраля от COVID-19 матери 10 детей Светлане Сельденин. Им предложен участок в Свердловском поселении Всеволожского района, недалеко от Санкт-Петербурга.

Участок около 10 соток предложен врио главы администрации Свердловского поселения Андреем Шорниковым. В течение ближайших нескольких дней землю осмотрит комиссия. Участок будет приведен в порядок за счет бюджета области.

Также семье помогут с электричеством и постройкой дома. Потенциальный инвестор уже найден, после оценки комиссии с ним будут проведены переговоры. Однако, как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на областную администрацию, если семье не понравится участок, она сможет выбрать другой.

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