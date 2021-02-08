Фото: в Гатчине заметили бургомистра – редкую полярную чайку

В паблике «Птицы СПб и России» сообщают: 7 февраля во Дворцовом парке в Гатчине впервые заметили большую полярную чайку – бургомистра.

Автор фото, фотограф из Санкт-Петербурга Вячеслав Заметня, отметил, что уже наблюдал бургомистра на озере Белом в Гатчине зимой 2017-2019 годов.

«Редкий залетный вид для нашего региона. Сегодня мои поиски увенчались успехом», – написал Вячеслав Заметня

Бургомистр – одна из самых крупных чаек. Вес птицы достигает 2 килограммов. А длина – 6465 см. Оперение имеет бледную окраску: основной цвет белый, спина и крылья голубовато-серые, кончики крыльев белые. Клюв желтый, ноги желтовато-розовые.

Фото: vk.com/bird_spb