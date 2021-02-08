Гатчинский парк останется бесплатным для всех посетителей

Вход в Дворцовый парк для посетителей остается свободным еще как минимум до конца 2021 года

Такое решение было принято на встрече заместителя Председателя Правительства Ленобласти — председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя и вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, во время которой удалось достичь договоренностей об условиях развития территории музея-заповедника «Гатчина».

Напомним, что музей-заповедник находиться на территории Ленобласти, но подведомственно принадлежит комитету по культуре Санкт-Петербурга.

Гатчинский парк открыт для посетителей каждый день с 6.00 до 22.00. Посетителей парк просят при входе надевать маски, соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и воздержаться от прогулки, если заметили у себя признаки ОРВИ.