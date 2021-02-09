Петербуржец пытался убить соседа за измену с женой – при этом у мстителя вообще нет жены

Нетрезвый житель Приморского района Санкт-Петербурга пытался зарубить соседа топором за то, что тот спал с его женой. При этом у петербуржца вообще-то нет жены.

В квартире дома в Лыжном переулке 39-летний Виктор несколько дней пил алкоголь. Неумеренность в употреблении привела к тому, что он заподозрил свою жену в измене с соседом. Мужчина взял топор и напал на 36-летнего Алексея.

Тот получил ранения, но отбился, закрылся в квартире и вызвал полицию. Агрессора задержали. Когда он пришел в себя, то вспомнил, что у него вообще нет жены. Соседу наложили швы на руку.

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