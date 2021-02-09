В Танзании от неизвестной болезни скончались 15 человек – зараженных рвет кровью до смерти

Как сообщают «Известия», инфекция вызывает у зараженных рвоту с кровью. Умерли не менее 15 человек. Еще более 50 госпитализированы.

Вспышка затронула только один административный округ. По словам окружного главного врача Фелисты Кисанду, люди умирают, если затягивают с походом в больницу.

Согласно исследованиям, гибнут в основном мужчины с язвой желудка и заболеваниями печени. Образцы крови пациентов были отправлены в правительственные лаборатории для проверки возможного наличия следов ртути.

Ранее ivbg.ru публиковал видео и сообщал о том, что около 150 человек пропали без вести при сходе ледника в Индии.