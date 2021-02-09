Пенсионерам могут разрешить отключать онлайн-переводы для защиты от мошенников

В Центробанке сообщили, что работают над механизмом дополнительной защиты пенсионеров при использовании финансовых услуг и инструментов.

Возможность отключить онлайн-переводы – один из таких механизмов. В случае письменного одобрения пенсионер сможет оставить себе только функции снятия денег и входящих переводов, а также оплату картой в оффлайн-магазинах.

Это защитит от телефонного мошенничества и сократит количество случаев вовлечения пожилых людей в мошеннические схемы.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами. Мы рассказывали, как они действуют и на что давят, чтобы обмануть.