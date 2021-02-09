В праздничные дни изменится расписание электричек Петербурга и Ленобласти

В период праздничных дней февраля и марта изменится расписание движения пригородных поездов, курсирующих по территории Петербурга и Ленобласти.

19 февраля электрички будут следовать по графику четверга;

20 февраля — по графику пятницы;

21 и 22 февраля — по графику субботу;

6 и 7 марта — по графику субботы;

23 февраля и 8 марта — по графику воскресенья.

Как сообщает «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», частично изменится расписание движения пригородных поездов на Финляндском и Северном направлениях Октябрьской железной дороги. Более подробно с расписанием можно ознакомиться на станциях, вокзалах и на сайте компании.

Напомним, россиян в феврале ждут дополнительный выходной день и единственная в 2021 году шестидневка — с 15 по 20 февраля.