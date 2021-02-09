Вмерзший в лед труп художницы нашли на форелевой ферме у Медного Озера

По информации ivbg.ru, 8 февраля в полицию Всеволожского района сообщили о трупе женщины, вмерзшем в лед в пруду одной из форелевых ферм у Медного Озера.

Погибшую заметил мужчина, пришедший кормить сторожевых собак. Прибывшие на место спасатели подняли из воды труп. Личность погибшей установлена – ей оказалась 37-летняя уроженка Волгограда.

Женщина проживала в Санкт-Петербурге и руководила творческой мастерской. В ее портфолио художественные инсталляции и роспись по дереву. Обстоятельства и причины смерти установит экспертиза.

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