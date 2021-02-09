Услуги «Леноблинвентаризации» теперь можно оплатить онлайн

С февраля платежная квитанция на сайте «Леноблинвентаризации» формируется при создании заявки на необходимую услугу, и оплатить ее можно сразу на сайте.

Напомним, что раздел «Онлайн-услуги» на сайте предприятия появился в мае 2020 года. Так, чтобы заказать копию учетно-технической документации, архивную справку, акт обследования или изготовить технический план и техпаспорт, необходимо зайти на главную страницу сайта в раздел «Онлайн-услуги», выбрать нужную категорию, и последовательно заполнить анкету.