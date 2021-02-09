В Ленобласти задержаны закладчики из Петербурга с килограммом наркотиков

По информации ivbg.ru, на территории Ленинградской области задержаны двое петербуржцев, надеявшихся заработать на распространении наркотиков через тайники-закладки.

При себе у 32-летнего задержанного находились два свертка с кристаллическим веществом. Экспертиза установила, что это около килограмма синтетического наркотика. У его 45-летнего подельника в личном автомобиле нашли еще два свертка – разные наркотические смеси массой 1 и 4 гр.

По факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств в крупном размере, а также покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что у замначальника полиции в Санкт-Петербурге нашли наркотики прямо в личном рабочем кабинете.