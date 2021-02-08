В кабинете заместителя начальника 51-ого отдела полиции в Московском районе Санкт-Петербурга прошли обыски.

В его кабинете найдено около грамма синтетического наркотика. Также изъяты документы, представляющие интерес для следствия. При этом у текущего хозяина кабинета есть алиби – на эту должность его назначили только два дня назад.

Материал проверки направят в Следственный комитет.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в миллионной коррупции в больнице МВД в Петербурге задействовали полицейских-пенсионеров.