Ленобласть вошла в топ популярных направлений для отдыха на турбазах

Ленобласть стала одним из самых популярных российских направлений для отдыха на турбазах в этом году и заняла четвертое место рейтинге.

Чаще всего туристы бронируют турбазы в Луге. Также в рейтинг вошли базы в Карелии, на Алтае, в Московской, Тульской, Кемеровской области, в Башкирии и Абхазии.

Аналитики портала Tvil.ru сообщают, что в этом году туристы часто выбирают «дикий» отдых вдали от крупных городов.

Ранее Ленобласть стала самым популярным местом на Северо-Западе для санаторно-курортного отдыха. В санаториях Ленобласти отдых обошелся дороже всего на Северо-Западе, в среднем, 4,2 тысячи рублей на человека в сутки за проживание, питание и лечение.