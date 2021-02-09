В библиотеке Выборга открылась выставка о дружбе двух семей Николаи и Воронцовых

В Выборге открылась художественная выставка, посвященная дружбе семей Николаи и Воронцовых, которые внесли большой вклад в развитие усадебной культуры России.
Семья Николаи владела парком Монрепо в Выборге, семья Воронцовых – в Алупке. На экспозиции представлены портреты семей и фрагменты их переписки. Более того, посетители смогут увидеть репродукции гравюр с видами парка Монрепо.
Выставка «Николаи и Воронцовы: дружба длиною в годы» открылась в межпоселенческой библиотеке на Пионерской, 4. Посетить ее можно будет до конца февраля.
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