В библиотеке Выборга открылась выставка о дружбе двух семей Николаи и Воронцовых

В Выборге открылась художественная выставка, посвященная дружбе семей Николаи и Воронцовых, которые внесли большой вклад в развитие усадебной культуры России.

Семья Николаи владела парком Монрепо в Выборге, семья Воронцовых – в Алупке. На экспозиции представлены портреты семей и фрагменты их переписки. Более того, посетители смогут увидеть репродукции гравюр с видами парка Монрепо.

Выставка «Николаи и Воронцовы: дружба длиною в годы» открылась в межпоселенческой библиотеке на Пионерской, 4. Посетить ее можно будет до конца февраля.