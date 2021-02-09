С 6 февраля о ее местонахождении нет никакой информации.

Ростом пропавшая 160 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы русые. Она была одета в светло-серую куртку, на ней были бежевые ботинки и белая вязаная шапка. С собой — белая сумка. Добавляется, что женщина может находиться в вашем районе.

Ранее поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт” подвел итоги прошедшего месяца. Всего за январь к ним поступило 204 заявки, удалось найти живыми 141 человека, погибшими — 10. Поиски остальных продолжаются.