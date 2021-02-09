ЖСК «Взлетстрой» в Гатчине планируют сдать летом 2021 года

Строительство проблемного долгостроя ЖСК «Взлетстрой» на улице Красных Военлетов в Гатчине подходит к заключительному этапу. Планируется, что этим летом объект будет сдан.

Сейчас рабочие приступили к стяжке полов в квартирах. В доме уже установили лифты, завершается строительство балконов, установка дверей и оборудование вентиляции.

Напомним, строительство дома началось еще в 2010 году. После банкротства фирмы-застройщика был сформирован ЖСК «Взлетстрой», в 2019 года к достройке проблемного объекта присоединилась Дирекция КРТ Ленобласти.

В Ленобласти за прошедший 2020 год введен в эксплуатацию 21 долгострой. Получить ключи от заветных квартир смогли четыре тысячи человек. Регион оказался в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства.