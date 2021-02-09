В Кудрово Porshe закидали мусором из-за неправильной парковки — фото

В местном новостном сообществе Кудрово появились фотографии дорогой иномарки, на капоте которой оказалась куча мусора. Вероятно, владелец кроссовера поставил машину так, что заблокировал выезд рядом стоящим машинам.
Фото: Группа ВК "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Фото: Группа ВК "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Фото: Группа ВК "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Фотоотчет о проведенных воспитательных мероприятиях опубликовали в группе Вконтакте «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На фото видно, что мусорный пакет со всем содержимым оказался на капоте Porsche Cayenne явно не просто так — автомобиль заградил выезд другим машинам.
Владельца автомобиля в комментариях к посту сообщества, где были выложены фото, обнаружено не было.
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