В Кудрово Porshe закидали мусором из-за неправильной парковки — фото

В местном новостном сообществе Кудрово появились фотографии дорогой иномарки, на капоте которой оказалась куча мусора. Вероятно, владелец кроссовера поставил машину так, что заблокировал выезд рядом стоящим машинам.

Фото: Группа ВК "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Фото: Группа ВК "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Фото: Группа ВК "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Фотоотчет о проведенных воспитательных мероприятиях опубликовали в группе Вконтакте «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На фото видно, что мусорный пакет со всем содержимым оказался на капоте Porsche Cayenne явно не просто так — автомобиль заградил выезд другим машинам.

Владельца автомобиля в комментариях к посту сообщества, где были выложены фото, обнаружено не было.