Число госпитализаций с Covid-19 в Петербурге снизилось до 251 человека в сутки

В межведомственном совете по противодействию коронавирусу отметили рекордное снижение всех показателей, связанных с Covid-19. Еще совсем недавно второй город России по числу заболевших коронавирусом, постепенно начинает возвращаться к прежней жизни.

Количество новых случаев коронавируса, число активных больных, а также ежедневных госпитализаций в Петербурге стремительно идет на снижение. Некоторые индикаторы болезни уже опустились до июльских показателей прошлого года.

«Текущий уровень госпитализаций соответствует уровню, который наблюдался в середине июля 2020 года при снижении первой волны. В связи с уменьшением числа госпитализаций коечный фонд для приема пациентов с COVID-19 во временном госпитале «Заря» в Репино сокращен вдвое. Для инфекционных больных оставили 300 коек», — отмечают в межведомственном совете.

По имеющимся данным, в Северной столице во вторник, 9 февраля 2406 пациентов с коронавирусом за госпитализацией, за сутки было выписано 3739 человек, а госпитализированы 251 человек.