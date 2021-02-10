На восьми трассах в Ленобласти ограничено движение 10 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 10 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 59-60 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 00:00-24:00, укладка высоковольтного кабеля в полосе отвода;

км 82-84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, работы по очистке моста.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 40-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка снега от бортового камня и погрузка снега.

А-181 «Магистральная»:

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин от снега автогрейдером.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):