Фонд поддержки бизнеса в Кировске подозревают в мошенничестве и подделке документов

По информации ivbg.ru, 8 февраля возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в Фонде поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области.

Прокурорская проверка установила, что сотрудники Фонда продали Volkswagen Polo по заниженной более чем на 600 тысяч рублей цене и по поддельным документам.

Иномарка приобретена в лизинг за 749 тысяч рублей в 2016 году, а 17 декабря 2020 года была проведена процедура отчуждения путем продажи машины за 50 тысяч рублей 33-летнему петербуржцу Андрею Колесникову.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что у экс-начальника таможни Кингисеппа изъяли квартиру и базу за 38 млн рублей по делу о взятке.