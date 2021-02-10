Любопытного лося запечатлели в лесу возле Лодейного Поля

В паблике «Нижне-Свирский государственный заповедник» сообщают: фотографу Анатолию Смирнову удалось встретить и запечатлеть любопытного лося в лесах Лодейнопольского района.

Сотрудники заповедника рассказали, что круглые площадки перед ушами лося – место, где к середине лета будут роскошные рога.

«Осенью самцы лосей сбрасывают рога, а к середине лета у каждого лесного великана формируются новые. Самки лосей рогов не имеют», – сообщили в примечании к посту

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал о том, что в Гатчине заметили свиязь – редкий, нерегулярно зимующий вид.