В суд передано уголовное дело жителя Коммунара, обвиняемого в убийстве с изнасилованием, а также в надругательстве с особой жестокостью и угрозой убийством. Между преступлениями прошло 10 лет.

По данным следствия, обвиняемый Максим Т. в декабре 2010 года в Коммунаре напал на прохожую, надругался над ней и задушил. Тогда на месте происшествия нашли тело с вырванными наружу органами. Экспертиза установила, что вырваны они руками.

В январе 2019 года было возбуждено уголовное дело об изнасиловании 41-летней жительницы Коммунара. На след предполагаемого преступника вышли случайно – через год потерпевшая вызвала кабельщика для ремонта антенны телевизора, а в мастере узнала напавшего. Хозяйка не подала виду, а после визита позвонила в полицию.

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