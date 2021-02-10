Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы

Ночь на среду, 10 февраля, стала самой холодной в Петербурге с начала зимы. Температура воздуха опускалась до -21,2 °C.

В среду, 10 февраля, за погоду в городе продолжает отвечать гребень антициклона, который сохранит сильные морозы, сообщает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Ожидается переменная облачность и изморось, но без существенных осадков. Днем столбик термометра опустится до -14 °C. Возможны порывы северо-восточного ветра до семи метров в секунду.

Вам будет интересно Синоптик рассказал, когда в России наступит весна Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда в европейской части России наступит весна. По его прогнозам, зима вновь вернется... 01.02.2021 330

В Ленобласти сегодня похолодает до -15°C. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах — гололедица.