Из-за обрыва ЛЭП движение по платной трассе М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) будет перекрыто в обе стороны на три часа.

Движение будет перекрыто по следующим направлениям:

в направлении Москвы от КАД (684 км М-11) до съезда на дорогу А-120 (648 км),

в сторону Петербурга от съезда на А-120 (648 км) до съезда на Софийскую улицу и Колпино (669 км).

Об этом сообщает пресс-служба компании «Магистраль двух столиц». Обрыв линии электропередач произошёл 10 февраля на 667-м километре дороги. Электрики начали ремонтные работы в 14 часов дня и планирует завершить их около 17 часов, сообщает «Фонтанка».