EuroSkills в Санкт-Петербурге перенесен на 2023 год, подготовка к нему продолжается – власти

Чемпионат Европы по профессиональному мастерству, который должен был пройти в Санкт-Петербурге в 2022 году, перенесен на 2023 год, город продолжает к нему готовиться, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

«WorldSkills Europe и Оргкомитет EuroSkills St Petersburg 2022 официально объявили о переносе на один год чемпионата Европы по профессиональному мастерству, который должен был пройти в Санкт-Петербурге в 2022 году. Новые даты проведения EuroSkills St Petersburg 2023 — 16-20 августа 2023 года», — говорится в сообщении.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, из-за пандемии коронавируса за последний год были отменены многие события мирового масштаба.

Как отметил губернатор, город продолжает подготовку к EuroSkills. Рассматривается возможность безвизового въезда для участников соревнований, готовится концепция обеспечения безопасности.

«Мы сделаем все, чтобы чемпионат EuroSkills стал настоящим праздником для участников и зрителей», — отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Вам будет интересно «Катюша» может заменить гимн России на чемпионате мира по хоккею Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что до декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх спортсмены из России будут... 05.02.2021 255

EuroSkills — это масштабные европейские соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 28 стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире уже более 70 лет, но устраивать чемпионаты среди европейских команд стали только с 2008 года.