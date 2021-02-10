EuroSkills в Санкт-Петербурге перенесен на 2023 год, подготовка к нему продолжается – власти

Чемпионат Европы по профессиональному мастерству, который должен был пройти в Санкт-Петербурге в 2022 году, перенесен на 2023 год, город продолжает к нему готовиться, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, из-за пандемии коронавируса за последний год были отменены многие события мирового масштаба.
Как отметил губернатор, город продолжает подготовку к EuroSkills. Рассматривается возможность безвизового въезда для участников соревнований, готовится концепция обеспечения безопасности.
«Мы сделаем все, чтобы чемпионат EuroSkills стал настоящим праздником для участников и зрителей», — отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
EuroSkills — это масштабные европейские соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 28 стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире уже более 70 лет, но устраивать чемпионаты среди европейских команд стали только с 2008 года.