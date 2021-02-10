Петербургский суд отправил в СИЗО гражданина Узбекистана за содействие террористической деятельности. Он перечислил террористам на карточку 18 тысяч рублей.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 7 апреля 2021 года. По словам следователей, Рафикжон Ахмедов был приверженцем радикальных течений в исламе. В ходе переписок с членами запрещенных в России террористических организаций, он два раза перевел им деньги на сумму 18 тысяч 800 рублей.

8 февраля 2021 года Ахмедов был задержан. Он признал свою вину и против помещения под стражу не возражал. Об этом сообщают Невские новости.