Дворец искусств Ленобласти примет Всероссийский фестиваль «Пять вечеров»

Открытие Всероссийского имени Александра Володина впервые пройдет во Дворце искусств Ленобласти

В рамках фестиваля на сцене областного театра «На Литейном» будут показаны три спектакля фестиваля. Также некоторые постановки основной программы фестиваля будут показаны на сценических площадках Ленинградской области.

Главное театральное событие в 2021 году пройдет с 20 по 25 сентября. Заключительный вечер состоится на сцене Александринского театра.

Накануне, 9 февраля, в театре «На Литейном» завершился драматургический конкурс новых текстов «Первая читка», который традиционно предшествует фестивалю. В этом году на конкурс была заявлена 291 пьеса. Читки 9 выбранных организаторами работ провели молодые режиссеры.

Завтра, 10 февраля, как всегда, в 11:00 от Театра «На Литейном» пойдет автобус на Комаровское кладбище. Для всех, кто хочет положить в этот день цветок на могилу Александра Моисеевича Володина. Запись — в комментариях.

Как отмечают организаторы, история фестиваля началась еще в 2004 году — в дни 85-летия Александра Моисеевича. И уже первый опыт показал, что фестиваль «Пять вечеров» — особенный. Каждый год фестиваль объединяет разных людей в единое «володинское» пространство. В этом пространстве оказываются и различные театральные коллективы, и каждый зритель, просто пришедший на один из «вечеров».